Постпредство РФ в ООН: резолюция по Судану показала двуличие Запада

ТАСС/IMAGO/photothek Принятая Советом безопасности ООН 8 марта резолюция с призывом к прекращению огня в Судане наглядно демонстрирует двуличие западных стран, поскольку США и Британия до сих пор не поддержали аналогичный призыв в отношении сектора Газа.