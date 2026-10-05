Thai Post: в Пхукете русский проводил нелегальные экскурсии

В тайской провинции Пхукет морская полиция задержала 32-летнего русского, который без разрешения организовывал экскурсии для туристов.
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