В Тогучине Новосибирской области сотрудники полиции и общественники присоединились к акции «Каникулы с Общественным советом»

Сотрудники Отдела МВД России по Тогучинскому району и члены Общественного совета при Отделе в рамках ежегодной Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» организовали проведение экскурсии для ребят из летнего оздоровительного лагеря «Страна чудес» Центра развития творчества.