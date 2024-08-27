В Тогучине Новосибирской области сотрудники полиции и общественники присоединились к акции «Каникулы с Общественным советом»

Сотрудники Отдела МВД России по Тогучинскому району и члены Общественного совета при Отделе в рамках ежегодной Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» организовали проведение экскурсии для ребят из летнего оздоровительного лагеря «Страна чудес» Центра развития творчества.
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