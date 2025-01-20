Джокович отказался давать интервью на Australian Open до получения извинений

Global Look Press/Nafoto/Keystone Press Agency Сербский теннисист, бывшая первая ракетка мира Новак Джокович отказался давать интервью после победы в матче 1/8 Australian Open – 2025 из-за оскорблений, сделанных австралийским журналистом.
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