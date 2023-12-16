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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс 10-й год подряд признан лучшим в своей категории

WTA объявила победителей номинации «Турнир года», которых определили игроки. Голосование прошло в трех категориях: • WTA 1000 – Индиан-Уэллс; • WTA 500 – Чарлстон; • WTA 250 – Клуж-Напока.

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