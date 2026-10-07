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«Это изначально был самый большой обман». Иноагент ругает Запад за бесполезные санкции против России

«Это изначально был самый большой обман». Иноагент ругает Запад за бесполезные санкции против России

У России нет никаких экономических проблем, которые сделали бы неподъемными ведение боевых действий за Украину в нынешнем формате.

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