Магнитные бури 11 июня: Землю опять ожидает сильная вспышка на Солнце Евгения КомароваПо данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 10 июня в середине дня по московскому времени ожидается начало магнитной бури.