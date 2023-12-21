Министр финансов РФ Силуанов: РФ будет принимать зеркальные меры в случае конфискации ее активов в Европе, на счетах "С" для этого достаточно средств.
Конфискат
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Министр финансов РФ Силуанов: РФ будет принимать зеркальные меры в случае конфискации ее активов в Европе, на счетах "С" для этого достаточно средств.
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