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RT Russia

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Собянин сообщил об уничтожении ещё пяти летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении ещё пяти летевших на Москву беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны сбили ещё пять беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы.

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