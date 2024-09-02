Какие оттенки лака выбрать этой осенью для маникюра «богатой девушки» Алёна Юрьева Тренды в нейл-индустрии продолжают эволюционировать, но минимализм и натуральность по-прежнему остаются в центре внимания.
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