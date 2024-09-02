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Какие оттенки лака выбрать этой осенью для маникюра «богатой девушки»

Какие оттенки лака выбрать этой осенью для маникюра «богатой девушки»

Какие оттенки лака выбрать этой осенью для маникюра «богатой девушки» Алёна Юрьева Тренды в нейл-индустрии продолжают эволюционировать, но минимализм и натуральность по-прежнему остаются в центре внимания.

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