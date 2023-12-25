Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Тяжелые снайперы ТОФ уничтожили разведгруппу диверсантов ВСУ под Угледаром

Тяжелые снайперы ТОФ уничтожили разведгруппу диверсантов ВСУ под Угледаром

В ходе ночной вылазки военнослужащие подразделения тяжелых снайперов отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с использованием тепловизионных приборов обнаружили и прицельным огнем уничтожили диверсионную разведывательную группу ВСУ в окрестностях Угледара.

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