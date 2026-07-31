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Пятый канал

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Пенсии выше, налоги точнее: что изменится в жизни россиян с 1 августа 2026 года

Пенсии выше, налоги точнее: что изменится в жизни россиян с 1 августа 2026 года

С 1 августа 2026 года в России вступают в силу новые законодательные нормы. Изменения коснутся пенсионного обеспечения, налогового администрирования, финансовых сервисов, охраны труда и порядка предоставления государственных услуг.

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