Экс-советник Кучмы Соскин заявил о появлении в лесах Украины партизан-анархистов

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что новый законопроект о мобилизации и военной службе привел к появлению в украинских лесах партизан-анархистов, не желающих идти на фронт.
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