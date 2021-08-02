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"Это издевательство над людьми": жители крупного района доведены до отчаяния (кадры)

"Это издевательство над людьми": жители крупного района доведены до отчаяния (кадры)

В социальной сети Instagram (12+) приморцы бьют тревогу. Как указано в публикации, некоторых пассажиров автобусов просят выйти на улицу и пешком перейти знаменитый мост в Артем ГРЭС.

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