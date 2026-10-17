65 лет назад, с 17 по 31 октября 1961 года в Москве работал XXII съезд КПСС. Он не был похож на предыдущие партийные форумы по форме, а на последующие, как показали дальнейшие события, по содержанию.
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