Опубликована программа зимнего фестиваля Башмета в Сочи

С 12 по 23 февраля в Сочи пройдет XVIII Зимний международный фестиваль искусств. В этом году в программе участвуют яркие личности, такие как Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Денис Мацуев и Валерий Гергиев.