Политика как он...
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Политика как она есть

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ФСБ задержала в Приморье планировавших теракт на объекте Росгвардии подростков

ФСБ задержала в Приморье планировавших теракт на объекте Росгвардии подростков

В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали троих подростков, которые по заданию куратора из запрещенной на территории РФ террористической организации собирали данные о военнослужащих и планировали теракт на объекте Росгвардии.

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