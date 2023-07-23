200 млн наличкой, украшения и одежда на сотни миллионов — СКР "спалил" имущество заслуженного судьи России. Очередной коррупционный скандал

След Истории Скандал за скандалом, вопиющие случаи коррупции освещаются в новостях ежедневно — о чем это говорит? Как минимум о том, что все эти предатели, казнокрады и прочие не порядочные личности на протяжении долгих лет наживались на россиянах, поскольку инструменты противодействия коррекции со стороны Государства попросту не работали.