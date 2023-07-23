200 млн наличкой, украшения и одежда на сотни миллионов — СКР "спалил" имущество заслуженного судьи России. Очередной коррупционный скандал
След Истории
Скандал за скандалом, вопиющие случаи коррупции освещаются в новостях ежедневно — о чем это говорит? Как минимум о том, что все эти предатели, казнокрады и прочие не порядочные личности на протяжении долгих лет наживались на россиянах, поскольку инструменты противодействия коррекции со стороны Государства попросту не работали.
Комментарии
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необходимо, но разве казнокрады пойдут против самих себя?
Ещё и орденами наградят "За заслуги перед Отечеством"!И всё изъятое во время обысков вернут:неправомерно,мол,изъяли.Как у васильевой было тоже самое.
Полностью согласен. Единственное НО... 25 лет? И мы их будем содержать?! Только РАССТРЕЛ!! А родственникам после конфискации, счёт за использованный патрон, как в Китае.
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