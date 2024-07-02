В России нужно запретить сатанизм как преступный вид доходного промысла, а шоу-бизнес отделить от понятия «культура», так как он извращает сознание детей, считает первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.
Николай Бурляев: Пришло время запрещать в России сатанизм
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В России нужно запретить сатанизм как преступный вид доходного промысла, а шоу-бизнес отделить от понятия «культура», так как он извращает сознание детей, считает первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев. На эти и другие темы в ближайшее время в Госдуме пройдет круглый стол «О противодействии распространению сатанизма и других деструктивных явлений в медиакультурном пространстве России». Почему решение этих проблем нельзя откладывать, депутат рассказал «Парламентской газете».
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17 час.
ЛС
Лидия Санникова
А мигрантами когда займется? Лишь бы делом не заниматься...
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6 час.
Игорь Максаков
Вот прожил много лет, а что такое сатанизм даже не знаю и с ним никогда не сталкивался, а вот ворья до куя и больше, наверно они и есть сатанисты, ещё и их покровители возможно в Думе заседают, притворившись депутатами.
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1 час.
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