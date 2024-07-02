Николай Бурляев: Пришло время запрещать в России сатанизм

mm maiop maiop В России нужно запретить сатанизм как преступный вид доходного промысла, а шоу-бизнес отделить от понятия «культура», так как он извращает сознание детей, считает первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев. На эти и другие темы в ближайшее время в Госдуме пройдет круглый стол «О противодействии распространению сатанизма и других деструктивных явлений в медиакультурном пространстве России». Почему решение этих проблем нельзя откладывать, депутат рассказал «Парламентской газете».

ЛС Лидия Санникова А мигрантами когда займется? Лишь бы делом не заниматься...