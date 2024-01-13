Бывшие сотрудники ГИБДД были признаны виновными в получении взятки

<p style="text-align:justify"><strong>Два сотрудника ДПС, находившиеся на службе на перекрестке улиц Карла Маркса и Евгения Клевцова в городе Курске, остановили автомобиль, за рулем которого находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения.
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