Бывшие сотрудники ГИБДД были признаны виновными в получении взятки

<p style="text-align:justify"><strong>Два сотрудника ДПС, находившиеся на службе на перекрестке улиц Карла Маркса и Евгения Клевцова в городе Курске, остановили автомобиль, за рулем которого находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения.