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40% пользователей iPhone собираются купить себе новый iPhone SE. Большинство из-за цены

40% пользователей iPhone собираются купить себе новый iPhone SE. Большинство из-за цены

Уже сегодня Apple проведёт мероприятие, на котором может представить новый iPhone SE. Этому смартфону приписывают разные имена, а некоторые источники утверждают, что он будет стоить всего 300 долларов, то есть на 100 долларов меньше предшественника.

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