Где тонко, там и рвется: Чудовищное преступление мигрантов всколыхнуло всю Москву

по моему пока этих крышующих товарисчей не отымеют мигранты по самое нихочу.., не наладить ничего

карла карлова

А Путин все молчит "в тряпочку"!Позор! Надоел этот беспредел и бардак с этими долбанными мигрантами.Всех выгнать из России в их страны и это единственный выход для нормальной ситуации в России.Где защитники и мужчины России?Сколько можно терпеть это безобразие?