Есть такое выражение, где тонко, там и рвется. Вот и ситуация с мигрантами судя по всему в нашей стране окончательно "порвалась".
Где тонко, там и рвется: Чудовищное преступление мигрантов всколыхнуло всю Москву
Комментарии
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59
Я не рад!
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17 час.
Сергей Васильев
по моему пока этих крышующих товарисчей не отымеют мигранты по самое нихочу.., не наладить ничего
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14 час.
карла карлова
А Путин все молчит "в тряпочку"!Позор! Надоел этот беспредел и бардак с этими долбанными мигрантами.Всех выгнать из России в их страны и это единственный выход для нормальной ситуации в России.Где защитники и мужчины России?Сколько можно терпеть это безобразие?
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13 час.
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