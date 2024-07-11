Поезд, направляющийся в Витебск с российскими артистами, сломался под Смоленском

Путешествие российских звезд на музыкальный праздник завершилось неудачей. Поезд, направлявшийся из Москвы в Витебск на ежегодный фестиваль «Славянский базар», сломался на расстоянии 57 километров от белорусской границы.
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