Путин на Конгрессе молодых ученых шутливо отреагировал на название сессии

НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о предстоящей встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в ходе встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии