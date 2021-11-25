Гиздоль о Худякове: «Напоминает молодого Нойера, очень талантливый игрок. Не скажешь, что ему 17»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гиздоль после матча Лиги Европы с «Лацио» (0:3) сравнил 17-летнего голкипера Даниила Худякова с вратарем «Баварии» Мануэлем Нойером.

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