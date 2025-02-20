Неизвестный художник Кабардинка в светлом костюме. Период создания:1840-еМестонахождение Литературный музей Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)