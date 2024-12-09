Украинцы сочли чудом техники светофор с кнопкой

Н НС Ещё до СВО года за три, мне в интернете одна женщина откуда-то с Харьковщины с гневом писала, что я вру. Я тогда наши обычные пассажирские поезда описал - ниоткуда не дует, вакуумные туалеты, электронные табло в конце вагона "туалет свободен.Температура в вагоне +26. 14ч.30мин." Так вот - она не поверила, что такое может быть. Описала грязные, продуваемые, переполненные вагоны у себя на родине и думала что у нас также. Что до сих пор в унитазе видно бегущие шпалы, хотя такого уж как минимум 20 лет нет как нет.

Николай Грузан Я сам конечно Архангельский, и живу на Донбассе, но жизнь есть жизнь. Учился я в 1976 г. в Днепропетровске и после сдачи экзамена естественно пошли обмывать на комсомольский остров. Взяли бухло и вдесятером пошли. Подошли к трассе, там светофор с КНОПКОЙ, нажал и переходишь. Вот когда шли назад, то водителей я заколебал точно - нажму и веду двоих, потом назад и так пока всех не перевёл. В СССР я и в Ленинграде не видел на проспекте такого "кнопочного" перехода. А это поймали кого то с джунглей и смакуете.