Медвежий угол
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Медвежий угол

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Украинцы сочли чудом техники светофор с кнопкой

Украинцы сочли чудом техники светофор с кнопкой

  Автор: БлокнотРУ Грустное по своей сути видео обсуждают сейчас в телеграм-каналах. Украинская семейная пара с ребенком, которой удалось убежать от войны (самое главное – муж скрылся от «могилизаторов» из ТЦК), переходит дорогу в Литве.

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Комментарии
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Н
НС
Ещё до СВО года за три, мне в интернете одна женщина откуда-то с Харьковщины с гневом писала, что я вру. Я тогда наши обычные пассажирские поезда описал - ниоткуда не дует, вакуумные туалеты, электронные табло в конце вагона &quot;туалет свободен.Температура в вагоне +26.  14ч.30мин.&quot; Так вот - она не поверила, что такое может быть. Описала грязные, продуваемые, переполненные вагоны у себя на родине и думала что у нас также. Что до сих пор в унитазе видно бегущие шпалы, хотя такого уж как минимум 20 лет нет как нет.
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5 час.
Николай Грузан
Я сам конечно Архангельский, и живу на Донбассе, но жизнь есть жизнь. Учился я в 1976 г. в Днепропетровске и после сдачи экзамена естественно пошли обмывать на комсомольский остров. Взяли бухло и вдесятером пошли. Подошли к трассе, там светофор с КНОПКОЙ, нажал и переходишь. Вот когда шли назад, то водителей я заколебал точно - нажму и веду двоих, потом назад и так пока всех не перевёл. В СССР я и в Ленинграде не видел на проспекте такого &quot;кнопочного&quot; перехода. А это поймали кого то с джунглей и смакуете.
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4 час.
Александр Пелимский
Какие пятнадцать лет, в Киеве такие стояли в восьмидесятых годах, как стояли они во всех больших городах Союза!!! Случай со светофором показывает степень деградации общества под действием пропаганды.
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2 час.

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