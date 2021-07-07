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Пальминг для глаз. Уже через 7 дней вы станете видеть намного лучше

Пальминг для глаз. Уже через 7 дней вы станете видеть намного лучше

Пальминг – это упражнение на расслабление глаз. Оно является очень древним и принадлежит йогам. Упражнение «пальминг для глаз» следует выполнять каждый раз, когда вы ощущаете напряжение в глазах или когда просто о чем-либо мечтаете или воображаете.

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