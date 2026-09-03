Экстренное совещание военных выдало истинные цели визита главы ЦРУ в РФ

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который на прошлой неделе объявился в Москве, мог предложить размен с обещанием надавать на Киев.
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