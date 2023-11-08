Бочкарёв: Технологическая часть в составе городского вокзала «Варшавская» готова наполовину

Вокзал обеспечит удобную пересадку с различных видов транспорта Продолжается формирование технологической части в рамках реализации проекта городского вокзала «Варшавская», сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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