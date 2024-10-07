Ракеты «Хезболлы» впервые поразили израильскую Хайфу

Политика как она есть

Ракеты «Хезболлы» поразили третий по величине город Израиля Хайфу утром в понедельник. Это стало первой прямой атакой на северный израильский город, которой удалось избежать воздействия обычно надежных систем ПВО армии, уточняет Reuters.