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Ракеты «Хезболлы» впервые поразили израильскую Хайфу

Ракеты «Хезболлы» впервые поразили израильскую Хайфу

Ракеты «Хезболлы» поразили третий по величине город Израиля Хайфу утром в понедельник. Это стало первой прямой атакой на северный израильский город, которой удалось избежать воздействия обычно надежных систем ПВО армии, уточняет Reuters.

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