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Герои СВО и ветераны войн не будут представлены на постерах с известными жителями Екатеринбурга ...

Герои СВО и ветераны войн не будут представлены на постерах с известными жителями Екатеринбурга ...

. в честь 300-летия города, подтвердили в мэрии. Предпочтение отдано «артистам, спортсменам, культурным деятелям» — в частности, выступавшему против спецоперации певцу Niletto (с) УралЛайв На двух скринах достойный 300-летия Екатеринбурга герой по версии мэрии Екатеринбурга.

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