Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю

Российские буддисты сохраняют духовное наследие предков и оказывают поддержку участникам спецопераций и их семьям, как отмечено в поздравлении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.
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