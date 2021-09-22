Результаты выборов. Оппозиция не победила, но напугала

Медвежий уголПолитикаРезультаты выборов. Оппозиция не победила, но напугала Зри в Корень. Подводим итоги и что делать дальше. Картинка из открытых источников.Вернуться к статье6317НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей СафроновГлупейшая трактовка, что оппозиция "не победила, а напугала". В очередной раз, причём не только убедительно, но и сокрушительно было продемонстрировано Путиным и его партией, что выбрана совершенно правильная стратегия как в политическом руководстве, так и подготовка к выборам в Госдуму по партийным и одномандатным округам. Более 320 мест получила единая Россия - где болтушёк-автор нашел "испуг"? Разве в собственных штанах?!Елена ТихомироваАвтор прав.Опозиция победила , но электронное голосование и на местах многочисленные фальсификации..Владимир ПлотниковДа так победила, что оторопь берёт. Пенсии повысили военным. У них и так пенсии в три раза выше чем у производственников, и выходят они на пенсию в сорок с небольшим. Так теперь ещё и повысят. Хорош результат победы. А заставят верёвку с мылом покупать, тоже будет победа? Чья?ООльгаПоддерживаю ваш комментарий, спокойный и адекватный, на фоне криков "не победивших, но напугавших". А как они сумели развалить страну, которую тот же Путин в плановом режиме молча собирает, добавить забыли.Wladimir СоснинА что ТЫ придурок имеешь против военных?Когда ТЫ жрал вино и водку,а своей бабе раздвигал ноги на диване,то военные горели в танках посланные в Грозный по приказу.Они в любой момент будут посланы туда,где стреляют и убивают. А кто ТЫ производственник ху...в? Завидуешь военному пенсионеру,что он получает пенсию на 2-3 тысячи больше?Ты говно и место твоё в ж...пе!Сергей МикульскийСколько он ещё лет страну собирать будет? Это что кубики что ли?Сергей МикульскийПрисоединяюсь.ЛЛеонидА ты по здоровью или по уму не прошел туда, где "деньги лопатой гребут?"ЛЛеонидДа простят меня за мой французский... Сафронов, какая же ты тупая и упертая казлина!ВТВиталий ТарасовТАКИ - ВСЁ - ТАКИ. Уважаемый Владимир Плотников, - прошу ВАС быть разумным, - и извиниться официально в Сетях перед военными Российской Армии.НШНина ШалеваЯ написала коммент в самом низу...НШНина ШалеваОльга, поддерживаем Вас. Статью только что прочитали и просто тихо обалдели! Я написала внизу комментарий, как оппозиция призывает устроить партизанщину против собственной страны!!!НШНина ШалеваМы похожи на Черногорию? Своими территориями??? Нашу страну приходится очень долго собирать, в виду ее уникальности на планете!!!!!!НШНина ШалеваОчень активно Вас поддерживаем, во всем с Вами согласны.НШНина ШалеваХрен тебе на лопате со своим французским! Мы с Сафроновым полностью согласны и поддерживаем его на 111..%. Вот и пиши письма Котофеечу!!! А здесь свою грязь не разводи!!!!!!!!!!!!!!!!Сергей МикульскийСтрана была собрана. Войны не было. Чего Вы чушь пишете? Вы до 1991 года жили не в СССР?НШНина ШалеваДа, наша страна огромная, разброд населения огромный и информационная война против нас, Россиян, Путина ВВ, против России тоже огромная!!!!Сергей МикульскийНу и чего Вы боитесь? На этом сайте все равно никто к восстанию народ не поднимет.ЛЛеонидГлупость у тебя с возрастом приобретенная? Впрочем, полагаю, что с момента рождения.АЛИСАblogerА Путин что, с 1991 года работает? Когда он пришел, страны уже не было. Так что это вы чушь пишете, напоминая басню Крылова "Свинья под дубом вековым".Александр ШевелевА те военные, которые сидели в танках, обстреливающих Белый Дом, тоже заслужили эту надбавку? Или пролившие реки крови простых людей у Останкино? Наверное этого "заслужили" росгвардейцы, хватающие людей за брошенный к их ногам пластмассовый стаканчик? Вот уж кто заслуживает увеличенную пенсию, так это полицейские, калечащие людей или убивая их в своих застенках, и особенно их руководящий состав, некоторые из которых превратили свои квартиры в сейфы, в которых "хранится" не одна пенсия многих тысяч и даже миллионов именно тружеников, руками которых всё создается в стране, плодами труда которых Вы пользуетесь и что является источником для пополнения бюджета, из которого делаются и доплаты военным между прочим, а не только упоминаемые Вами вино и ноги жены, высказывание о которых недопустимо для мужчины и особенно для военного.Александр ШевелевИменно так: НАПУГАЛА. Это видно по судорожным действиям власти, вдруг выделившей деньги на единовременную выплату к пенсиям не ко Дню Пожилого Человека 1 октября, что было бы естественно и понятно, а именно к выборам. Интересно было наблюдать трактовку этого события за 2-3 дня. Вначале это предложил Путин, сказав, что выплатят ПОСЛЕ выборов. Затем он же сообщил, что выплата будет произведена ДО выборов. На следующий день было сообщение о том, что Правительство России с ЕР (???) обсуждают вопрос выплаты, а уже на следующий сообщили, что Правительство России выполнило (!!!!!!) решение "едоков России"!!! Возникает вопрос: у нас Правительство выполняет решения партий? Тогда отчего бы не выполнить решение фракции КПРФ по ряду вопросов? Или того же ЛДПР и дать каждой бабе по мужику? Путин сделал своё заявление об акции на Съезде ЕР, не забыв упомянуть о своей роли в создании этой партии, а у меня возник вопрос (думаю, как и у многих): чьим Президентом является г-н Путин? Всей России со всем её 146 миллионным населением или только партии "едоков России"? Если всей, то отчего бы ему не выступить на Съездах других партий со словами, чего он ждет от их участия в работе Думы и выслушать их соображения на этот счет? Да он никогда этого не сделает ввиду своей патологической трусости, так как у него нет ответов на задаваемые вопросы. По этой же причине он ни разу (!!!) не участвовал в теледебатах во время предвыборных компаний, что его клевреты оправдывали словами "Да о чем говорить с этой мелкотой такому "гиганту мысли", как Путин?", хотя это была почти треть населения страны, выдвинувших этих людей на пост главы государства, что подтвердили результаты голосования, и не считаться с их мнением НОРМАЛЬНОМУ главе любого государства, особенно России, НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО. Так что надо бы Вам проверить чистоту нижнего белья Путина во время выборов, а не высказывать свои предположения относительно других лиц.Wladimir СоснинВы видать в армии не служили и даже мимо воинской части не проходили,детский лепет от вас.Сергей МикульскийА при чем здесь Путин и 1991 год? Я это не связывал между собой.Владимир СоловьевВ следующий раз будет поддержана партия "Новые Люди", если её не перекупят.ААлександрКакая оппозиция? Кого и кому? У нас кланово-местническая организация общества. У нас идет борьба кланов, которые маскируют ее видимостью борьбы созданных ими же т.н. «партий». Причем не в современном, а в средневековом их толковании. Тусовка мечется, откупаясь программами то от одной, то от другой: КМВ, ДВ, города в Сибири и т.д. и т.п.ИИринаПутин с врагами коммунистов еще до их всегда сфальсифицированных выборов доказали ,что они боятся проиграть КПРФ ,поэтому и повторили их "фишку " с офшорами у Грудинина ,чтобы не допускать его до выборов ,поэтому ,и невиданные ранее подачки народу ,поэтому и их "предвыборная " пропаганда была травлей КПРФ,а не восхвалением ЕР ,потому что понимали ,что её не за что восхвалять .Ольга КожемякинаКакая-то дебильная провокационная статейка, обыкновенный словесный понос и от него одна вонь!Александр СимаковА нас оппозиция и не победила, и не напугала. Потому что тьфу на эту КПРФ и иже с ней. А вашими союзниками, автор, стали Навальный и либерасты.Александр НестеровЯ считаю что КПРФ победила...за 5 лет стало больше проголосовавших за неё и получила 15 мандатов,а вот Единая России держа в руках "свадебных генералов"Лаврова и Шлйгу знамя в виде В.В.Путина - проиграла и в количестве за неё голосовавших и 19 мандатов в Думе!!!Александр ШевелевДолжен сказать, что россиян в очередной раз откровенно и нагло надули заявлением в список ЕР Шойгу и Лаврова, которые НИКОГДА не будут работать депутатами, а их мандаты отдадут вообще неизвестным людишкам из самой низшей части списка заплатившим за эти документы людей. Ведь нормальным людям, к которым вряд ли можно отнести Сафронова, Симакова, Нину Шалёву и еще трех-четырех одержимых едросами людей, противны эти маневры со "свадебными генералами", предложенные Путиным. Так сказать "...бросил в бой последние резервы", гвардию, пойдя на откровенную подлость в отношении своего электората, попавшего по его милости в положение цуг-цванг. Вот это пренебрежение даже своими сторонниками, "подставами" их есть проявлением снобизма, свойственного нашему "великомудрому" да к тому же еще и "стратегу", который является таковым лишь в названиях созданных им программ. Это явилось следствием того елея, который пролился на Путина (в начале 2000-х вполне обоснованно), превратив его в бронзового истукана без понятий о чести и достоинстве, которые он заменил бесконечным самолюбием и самолюбованием. Подтверждением этого является реакция Путина на заявление Володина, что сила России не в газе и нефти, а сила России - в Путине. Не в гражданах страны, многие десятилетия и даже столетия создававших свою страну, укрепляющих её, сохраняющих в лихие годины, а именно в этом тельце с ничего не выражающими глазами.Александр Нестеровсогласен...Сергей СычевОсновные выборы в Европе в ближайшие годы, в сша в 24-м, Путина тоже... Так что считайте, что ковид закончится в 25-м году, дальше людей морочить этой хренью с голосованием по удаленке не возможно будет!!!Александр ШевелевОчень интересна трансформация Памфиловой, связанная с удаленным голосованием. Помните, с каким гневом, даже яростью она говорила об оппозиции, опубликовавшей ряд снимков голосования "на пеньках" во время принятия решений по Конституции? Из её слов следовало, что все они являются ставленниками Запада, работавшие по "тщательным продуманным действиям западных спецслужб" (ну это уже обычное клише нашей власти) и соответственно они являются ВРАГАМИ РОССИИ (еще одно клише), но им, проклятым, не удастся поколебать устои выборной системы России (аплодисменты, переходящие в овации, все встают). Но менее, чем через месяц, к выборам губернаторов многих областей чудесным образом в выборном законодательстве появилось дополнение, РАЗРЕШАЮЩЕЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ПЕНЬКАХ (!!!), а заодно в преддверии голосования по ГД протолкнули идею 3-х дневного голосования под "сурдинку" о КОВИДЕ. Ну и встает вопрос: как это следует понимать в свете предыдущих высказываний главы ЦИКа и не является ли сама Памфилова врагом России, действующей по лекалам "тщательно организованных" западных спецслужб, проведя разрешение по голосованию "на пеньках"?Александр ДенисовАктивней надо быть, еще больше от едросни "плюшек" будет.ЛНЛатов НиколайРедко пишу комменты, но статья очень понравилась! Все в цель, на 100%.Сергей ФедотовА кто на самом деле сделал выплаты пенсионерам, военным, курсантам, детям к школе, повышение пенсий военным (1 октября), повышение зарплаты силовикам ( 1 янв. 2022г) и другие ПЛЮШКИ!?? Путин и "Единая Россия"? Сначала они ободрали нас налогами, повышением НДС, заморозкой части пенсий федеральным пенсионерам и отменой коэффициента военным. Потом с содранных с нас же миллиардов сунули некоторым по мятой десятке. Благодетели, мать йихуевую..... Кстати, пенсии военным 2-й год повышают на величину НИЖЕ уровня ОФИЦИАЛЬНОЙ инфляции. А как же прошлогодние поправки в Конституцию? А вот так. Ни поправки, ни саму Конституции власть и не собирается исполнять. Потому, что она власть. И потому, что "пипл хавает". А мы хаваем. Мы опять выбрали тех, кто нас же и грабит.Тамара ВоронинаОНИ САМИ СЕБЯ ВЫБРАЛИ, ЭТО НАДО УМЕТЬ!ГДЕ ВЛАСТЬ ,ТАМ И СИЛА,Сергей МикульскийК большому сожалению наша власть превратила народ в быдло. 30 лет развращения и разобщения общества дали свои плоды. Стокгольмский синдром налицо. Народ выбирает тех кто их насилует и унижает.Валерий АлексеевНаходятся ещё наивные, голосующие за коммуняк, разваливших страну. А теперь ещё примазываются к подачкам власти.Владимир Казаковжуй свю жвачку.Валерий АлексеевЧеши свою жопу.Сергей МикульскийВалера! Коммунисты как раз сейчас все в Единой России.Владимир Домнин"начать процесс чистки рядов" - это о власти. А оппозиции надо делать ротацию.NWnovichokspb waismanНа "больше резервов у них нет" и всё-таки "не всё потеряно" : это ли не бред автора??!!! Остаётся запах от нытиков. Народ осознаёт трудности роста и преодоления наследсвенности (родимых пятен)", которые требуют время и много времени для их утраты вообще, если это вообще возможно...ЛЛеонидНарод-то осознает, а власть передает полномочия и финансовые потоки по наследству. И времени для этого не много надо... Ужель примеры необходимы?NWnovichokspb waismanЛёня! Вникай в суть понятия "наследство": оно не тождественно у меня - твоему...ЛЛеонидНаследство или есть или его нет...в каком бы виде оно ни формировалось. Моему, твоему...роли не играет. Есть или нет, только так.НШНина ШалеваЧерт знает что! Автор призывает нас к какой то партизанщине, призыв населения к войне с собственным государством!!!Бороться против Президента, ну а потом будут говорить против Армии... Мы это уже проходили!!! Нас никто не спросил про развал СССР, после этого бандитизм... Ну и далее из серии убийства нашего Государства!!!! Американской экономикой!!! А сейчас нас всех Россиян призывают устроить партизанщину, ну и чего там еще Котафеевич советует? Словно он агент иностранной разведки и нас вербует стать предателями... и обрушить ненависть на свою собственную страну!!! Лихо закрутила оппозиция!!!! Кто научил Котафеича стать агентом от оппозиции... Ха. ха ха.....ЛЛеонидГосподи, какая же ты дура, просто фантастическая...НШНина ШалеваКотафеевич смердит отборной Русофобией!!! И говорит с нами... шепотом, .. словно нас кто-то услышит. ха ха...НШНина ШалеваИнструкции чудесные, сценарий для юмориста готов!!! Котофеич премудро нам дает инструкции, как полюбить оппозицию. Кого полюбить? Жириновского, Рашкина, еть.. твою мать полюбить всех навальных!!!Сергей МикульскийУспокойтесь уже! Ваши победили! Празднуйте победу, а не на сайтах воюйте.НШНина ШалеваПредставьте, настроение очень хорошее! Статейка нравится своей глупостью, наши Котафеича, а он нас уговаривает полюбить оппозицию. Кого? Кого полюбить? В этой статейке видна тупость, глупость, наив...Александр ШевелевВ своих излияниях Вы весьма напоминаете деревенского дурачка, от души радующегося данному ему карамельному петушку. И то верно: за что любить оппозицию? Ведь не за предложенный же КПРФ закон об административном наказании лиц, виновных в невыплате зарплат и за произвольно изменяющих тарифы ЖКХ , заблокированного нынешними "победителями". Не за введение понятия "незаконное обогащение", чему так же препятствовала ЕР. И то верно: зачем обижать этих милых людей, не платящих своим рабочим зарплату и меняющих тарифы ЖКХ в зависимости от собственных аппетитов и тем более, власть обязана защищать тех жуликов, которые нажились незаконным путем от нападок каких-то там коммунистов. Ведь эти жулики свои люди, братаны, так что западло поддерживать их преследование оппозицией за такую "Богу угодную "деятельность. Ну а что бы защитить этих братанов в последующем, был принят закон, по которому РАЗРЕШАЕТСЯ лицам, ранее понесшим уголовное наказание, в том числе и за коррупцию, работать В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ. А то, что "против" этого закона голосовали коммунисты, так они же сплошь дурачье, не понимают важности использования коррупционеров на госслужбе, что ускорит переток денег из бюджета за пределы страны или в карманы чиновников с учетом предыдущего "опыта работы" всей этой уголовной "бригады". К тому же эти фанатики-коммунисты посягнули на святое: передачу лесных массивов и водоёмов в личную собственность, что было осуществлено принятым "едоками России" законом и против которого голосовала фракция КПРФ. И то верно! Можно принимать водные процедуры дома, в ванной, а в лес вообще незачем ходить, еще клещей нацепляет простой народ, так как то дерьмо, в собственность которых перешли эти участки, даже клещи кусать не будут, боясь заразиться от них мерзостью и подлостью, которых Вы с такой преданность бультерьера отстаиваете. Пока будут существовать в России подобные восторженные идиотки, судьба нашей страны незавидна.Сергей МикульскийБраво!NНNatalia НесДа тупейшая статейка, уровня бывшего ПТУшника, ну если оппозиция такого же уровня, тогда о чем речь???Александр КокаревВот всполошились! Автор видимо всё правильно толкует)вага карлитоВ отсутствии реальной оппозиции законодатель в лице большинства спокойно примет любые законы даже если они не нравятся большинству! Что и было показано принятием пенсионной реформы! Они даже не пытались построить все таким образом где можно было и обойтись без нее! Богатые богатеют бедные беднеют разве этого хотим идя на голосование!? Да опять победили а кто может сказать что проблем стало лично для него меньше?!? Таких меньшинство а в основном идет сокрушение по поводу роста цен не так ли?!))Leonid DemyanovКак верёвочке не виться, а конец будет.Сергей МикульскийПока этот конец нам во все щели вставляют.вячеслав рюминПусть будут все время в напряжении. Спортсмены и певцы не в состоянии даже осмыслить, куда они попали. Дурковать в этой думе не позволят никому.Валерий АлексеевУ нас давно нет коммунистов. Ещё в советское время они стали именовать себя членами партии. А якобы математик Зю с компанией это кто?Комментировать
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