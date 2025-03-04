"HR-директор" борделя отправлена в колонию: суд вынес приговор по делу о международной сети проституции

За вечер клиент мог заплатить за встречу с девушкой от 75 тысяч до 1,4 млн рублей.Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Анастасии Якушевой — одной из ключевых участниц крупной преступной группы, занимавшейся организацией элитной проституции в России и за рубежом.
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