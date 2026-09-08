Мишустин подписал освобождение Страмоуса от должности в Росавиации

Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Сергея Страмоуса от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе.
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