"Джигиты" на Белгородчине плясали с автоматами. Генерал Алаудинов получил приказ от Кадырова

А разве в Москве стреляли русские или русскоязычные татары, башкиры, немцы, буряты? Нет, стреляли мрази с Кавказа.

Evgenija Palette

А снять ЭТОГО ОБЛАСКАННОГО "ДРУГА РОССИИ" ГЛАВНОГО ЧЕЧЕНЦА!...(АПТИ!) Если что, в первых рядах бесчинств БУДУТ! НЕ ОБОЛШЬЩАЙТЕСЬ! А этого ЕВРЕЯ-ЧЕЧЕНЦА, их начальника, ДАВНО НАДО УБРАТЬ. НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С РОЛЬЮ...