Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Некрасивый инцидент в Валуйках Белгородской области, где джигиты плясали с автоматами и стреляли в воздух стал поводом для зубоскальства в социальных сетях противника.
"Джигиты" на Белгородчине плясали с автоматами. Генерал Алаудинов получил приказ от Кадырова
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А разве в Москве стреляли русские или русскоязычные татары, башкиры, немцы, буряты? Нет, стреляли мрази с Кавказа.
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10 час.
Evgenija Palette
А снять ЭТОГО ОБЛАСКАННОГО "ДРУГА РОССИИ" ГЛАВНОГО ЧЕЧЕНЦА!...(АПТИ!) Если что, в первых рядах бесчинств БУДУТ! НЕ ОБОЛШЬЩАЙТЕСЬ! А этого ЕВРЕЯ-ЧЕЧЕНЦА, их начальника, ДАВНО НАДО УБРАТЬ. НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С РОЛЬЮ...
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6 час.
Алексей Тимофеев
Одним словам чурки!!! и ведут себя как обезьяны из кишлака!!!
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6 час.
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