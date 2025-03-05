Реализация мастер-планов 16 опорных населенных пунктов в Арктике станет одной из ключевых тем Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» (МАФ), который состоится 26-27 марта в Мурманске, сообщает пресс-служба МАФ.
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