Собянин: Четыре вокзала реконструируют для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Решение о строительстве ВСМ-1 было принято главой РФ Владимиром Путиным Сергей Собянин подписал постановление о выделении 34,1 миллиарда рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом (ВСМ-1).