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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Специалисты из «Пафоса», «Црвены Звезды» и «Аль-Иттифака» выступят на ФУТКОНФ 2026

Конференция состоится 28 сентября в центральном офисе Сбера в Москве. Генеральный директор «Аль-Иттифака» Рикардо Пинто расскажет о строительстве футбольного клуба с нуля.

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