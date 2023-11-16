Экс-агент ЦРУ Джиральди: США заставят враждебных чиновников убить Зеленского

Центральное разведывательное управление может самостоятельно избавиться от украинского президента Владимира Зеленского, но скорее всего переложит расправу на чиновников и генералов, которые враждебно относятся к главе страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии