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Экс-агент ЦРУ Джиральди: США заставят враждебных чиновников убить Зеленского

Экс-агент ЦРУ Джиральди: США заставят враждебных чиновников убить Зеленского

Центральное разведывательное управление может самостоятельно избавиться от украинского президента Владимира Зеленского, но скорее всего переложит расправу на чиновников и генералов, которые враждебно относятся к главе страны.

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