Найдите человека на этих фотографиях — это сложнее, чем кажется

Тамара Дин — австралийский фотограф, чьи работы хранятся в Национальной галерее Австралии. Она снимает людей так, что их тела буквально растворяются в листьях, цветах и воде.
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