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Иман Хелиф: «Я дерусь за свое достоинство. Я посвящу победу Алжиру, алжирским женщинам и алжирскому боксу»

«Олимпиада – это битва за мое достоинство. Эта медаль придет после многих лет работы. Эта награда для страны, для всех арабских стран.

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