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В Ноябрьске пройдут чемпионат по управлению беспилотными летательными аппаратами и фестиваль беспилотной авиации "Достучись до неба"

В Ноябрьске пройдут чемпионат по управлению беспилотными летательными аппаратами и фестиваль беспилотной авиации "Достучись до неба"

Сегодняшний день внесет в ноябрь небывалые краски! 16-17 октября здесь впервые пройдут Региональный чемпионат по управлению беспилотными летательными аппаратами и Всероссийский фестиваль беспилотной авиации "Дотянись до неба".

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