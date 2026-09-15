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Царьград

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Минобороны России поразило логистический центр в Одесской области

Минобороны России поразило логистический центр в Одесской области

Минобороны РФ заявило об ударе по логистическому центру в Одесской области. Ночью ВС России поразили объект в населённом пункте Великая Балка, где хранились и распределялись военные грузы, прибывающие на Украину из-за границы.

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