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КУРКИНО

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На Куркинском шоссе очистили урны

Сотрудники специализированной организации провели работы по уборке мусорных урн на Куркинском шоссе.  Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники ГБУ «Жилищник района Куркино» «Специалисты после обследования территории, которая была указана в обращении, провели работы по уборке.

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