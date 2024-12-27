Вымирающий вид. Боевая работа экипажа ЗРПК 2К22М «Тунгуска-М» группировки войск «Днепр» в Херсонской области.
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Вымирающий вид. Боевая работа экипажа ЗРПК 2К22М «Тунгуска-М» группировки войск «Днепр» в Херсонской области.
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