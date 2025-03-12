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Сегмент ИЖС: аналитика, статистика, законы

Сегмент ИЖС: аналитика, статистика, законы

Законопроект о соразмерности площади участка построенному на нем объекту, перспективы выдачи ипотечных кредитов, настроения, царящие в среде девелоперов и конечных потребителей, — в центре внимания рынка индивидуального жилищного строительства Возможно, вступление в силу двух федеральных законов, один из которых позволяет точечно строить частные дома по договорам подряда с использованием счетов эскроу, а другой помогает регулировать освоение собственниками земельных участков, и правда является главной ИЖС-темой марта.

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