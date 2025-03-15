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Чемпионат Испании. «Сарагоса» сыграет с «Уникахой», «Гран-Канария» примет «Манресу» и другие матчи

«Ховентуд» примет «Валенсию», «Гран-Канария» встретится с «Манресой». АСВ Регулярный чемпионат Ховентуд – Валенсия Дата проведения 15 марта, 20.

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