Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Воронка информационной пурги» Трампа больше не работает. Раньше любое его заявление вызывало бурю. Теперь — тишина

«Воронка информационной пурги» Трампа больше не работает. Раньше любое его заявление вызывало бурю. Теперь — тишина

Зрители уходят из зала. Даже Fox News отворачивается. Он становится фигурой, которая уже не решает, а лишь имитирует деятельность.

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